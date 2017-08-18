91 hırsızlık olayında 56 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından meydana gelen 25 olayla ilgili olarak 22 kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınan zanlılardan 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından meydana gelen 38 oto hırsızlığı 28 motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak çalışma yapıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda 35 oto ve 23 motosikletin bulunarak sahiplerine teslim edildiği, gözaltına alınan 34 şahıstan 3'ünün tutuklandığı kaydedildi.

İHA