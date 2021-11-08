96 KAYIP MÜRACAATI BULUNAN ŞAHISLARIN 87'Sİ BULUNDU

1 Ekim 2021-31 Ekim 2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Faaliyetleri:

Cinayet Büro Amirliği: (1)’i kasten öldürme, (2)’si kasten öldürmeye teşebbüs, (1)’i şüpheli ölüm (yüksekten düşme), (1)’i suç üstlenme olayı olmak üzere işlem yapılan (5) olayda yakalanan toplam (16) şüpheliden (5)’i tutuklanmıştır. Meydana gelen olaylar ile ilgili (2) adet tüfek ele geçirilmiştir.

Gasp Büro Amirliği: (2)’si yağma (gasp), (1)’i kişilerin huzur ve sükûnunu bozma olayı olmak üzere işlem yapılan (3) olayda yakalanan (12) şüpheliden (4)’ü tutuklanmıştır.

Ahlak Büro Amirliği: (1)’i cinsel içerikli suç, (10)’u kumar olayı olmak üzere adli işlem yapılan (11) olayda yakalanan şüphelilerden (1)’i tutuklanmıştır. Ayrıca fuhuş, kumar ve kabahatler kanunu kapsamında toplam (114) şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiştir. Fuhuş yapıldığı tespit edilen (6) ev ilgili komisyon kararı ile kapatılmıştır.

Hırsızlık Büro Amirliği: (50)’si evden, (47)’si işyerinden ve kurumdan, (12)’si otodan, (23)’ü açıktan, (7)’si bisiklet hırsızlığı olmak üzere işlem yapılan (139) hırsızlık olayında yakalanan (191) şahıstan (34)’ü tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık (212.615 TL) değerinde malzeme müştekilerine teslim edilmiştir.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği: (39)’u oto, (61)’i motosiklet hırsızlığı olmak üzere (100) olay meydana gelmiş, çalıntı olan (27) adet oto ile (35) adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edilmiştir. Olaylarla ilgili yakalanan (50) şahıstan (15)’i tutuklanmış, (4)’ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği: İlimizde haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan (573) şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş olup, yakalanan şahıslardan (200)’ü tutuklanmıştır.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği: İşlem yapılan (2) dolandırıcılık olayında, yakalanan (2) şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Güven timlerince yapılan çalışmalarda; (15) aranan şahıs yakalanmış, (1) adet tüfek ile (20,57 gr) çeşitli narkotik madde ele geçirilmiştir. Ayrıca kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheli şahıslara vatandaşlarımızın (210.000 TL) göndermeleri engellenmiştir.

Motosikletli Polis Timler Büro Amirliği: Yapılan uygulama ve çalışmalarda, (12) aranan şahıs, (1) yakalama/hacizli araç, (2) çalıntı motosiklet yakalanarak ilgili birimlere teslim edilmiş, (4) ruhsatsız tabanca, (3) av tüfeği, (5) kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait (152) adet fişek, (200) paket kaçak sigara ile (417,84 gr.) çeşitli narkotik madde ele geçirilmiştir. Meydana gelen asayiş olaylarına karışan (67) şüpheli yakalanarak ilgili birimlere teslim edilmiştir.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği: Kayıp müracaatı alınan (96) şahıstan (87)’si bulunmuş, (9) kayıp şahsın arama çalışmalarına devam edilmektedir.



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