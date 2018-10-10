Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

98 Bin TL'lik El Aletleri Çalan Hırsız Yakalandı

Kayseri’de, çaldıkları bakır kazan, leğen ve bakır tasları satan 3 kişi, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesi sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

98 Bin TL'lik El Aletleri Çalan Hırsız Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesine bağlı Hamurcu Mahallesinde F.Ç.’nin evinin eklentisinden 3 adet bakır kazan, 3 adet bakır leğen ve 2 adet bakır tas çalındı. Yapılan ihbar sonrasında çalışma başlatan jandarma ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dedektif gibi iz sürdü.
 
Yapılan çalışmalarda zanlıların M.K., M.C. ve A.K. oldukları belirlendi. Zanlılar alınan ifadelerinde suçlarını itiraf ederken, çalıntı malzemeleri bir hurdacıya sattıklarını ifade etti. Yapılan çalışmalar neticesinde hurdacıya çalıntı malları satan zanlıların kameraya takıldığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde zanlıların bakır malzemeleri sattıktan sonra bin 100 TL parayı aldıkları tespit edildi.
Haklarında işlem başlatılan zanlılar adliyeye sevk edildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişHırsızlık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.