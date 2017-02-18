Abisinin katilinin bulunmasını istiyor

Bayram Aki’nin kardeşi Zafer Aki, abisinin kimseye borcu olmadığını, her hangi birisiyle husumetinin de bulunmadığını belirterek, “o günden bugüne acımız hiç dinmedi. Abimin kimseye bir zararı yoktu. Kim ya da kimler neden böyle bir şey yaptı, hiç anlamıyorum. Suçluların bulunamaması acımızı ikiye katlıyor. Bunu yapanların bir an önce adaletin karşısına çıkarılarak gerekli cezanın verilmesini bekliyoruz. Lütfen birileri sesimize kulak versin” diye konuştu.

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'ne bağlı Pazarören Beldesi'nde çobanlık yapan 56 yaşındaki Bayram Aki, 19 Mayıs 2011 tarihinde tüfekle başından vurularak boş arazide öldürülmüş halde bulunmuştu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede Aki'nin tüfekle başından vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ



