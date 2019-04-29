Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Adliye’de dava sonrası ortalık karıştı

Kayseri Adliyesi’nde görülen bir dava sonrası iki grup arasında çıkan kavgada birbirlerinden şikayetçi olan 8 şahıs karakola götürüldü. Şahıslardan biri, polis noktasında kendisini yere atarak, koltukları ve camı yumrukladı.

Adliye’de dava sonrası ortalık karıştı

Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık E.Y. ile mağdur O.A. hazır bulundu.
16 Ocak’ta Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde bir berberde tartıştıkları O.A.’yı makas ile 5 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle ‘kasten yaralama’ suçundan tutuksuz yargılanan E.Y. mahkemece 4 bin 500 TL adli para cezası aldı.

Kendisini yere atarak camı yumrukladı
Karar sonrası saat:10.45 sıralarında iki grup arasında Kayseri Adliyesi 3. Kat B Blok koridorunda kavga çıktı. Adliye polisi tarafından kavga büyümeden önlenirken, kavgaya karışan şahıslar polis noktasına getirildi.
Polis noktasında sinirlerine hakim olamayan şahıslardan E.Y. kendisini yere atarak, koltukları ve camı yumrukladı. E.Y. polis ekiplerince sakinleştirilirken, polis noktasında haklarında tutanak hazırlanan E.Y., O.G., E.Y., S.G., A.K., Z.A., O.A. ve M.A. isimli 8 şahıs işlemleri yapılmak üzere Reşat Vural Karakolu’na götürüldü.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişADLİYEDavaKavga
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.