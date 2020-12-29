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Adres sordukları kişiye daha cevap veremeden kurşun yağdırdılar

Kayseri'de İsa Karakaş ve kardeşi Musa Karakaş, kendilerine adres soran iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. İsa Karakaş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan şahıslar ise her yerde aranıyor.

Adres sordukları kişiye daha cevap veremeden kurşun yağdırdılar

Akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde iddiaya göre, İsa Karakaş ile kardeşi Musa Karakaş yolda yürüdükleri sırada yanlarına otomobille gelen kimliği henüz belirsiz 2 kişi adres sormak için kendilerini durdurdu.

ADRES TARİF EDECEKKEN ATEŞ AÇTILAR

İki kardeş adresi tarif edecekleri sırada, otomobilden İsa Karakaş'a tabanca ile ateş açıldı. İsa Karakaş ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

ARANIYORLAR

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi

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