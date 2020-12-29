Adres sordukları kişiye daha cevap veremeden kurşun yağdırdılar Kayseri'de İsa Karakaş ve kardeşi Musa Karakaş, kendilerine adres soran iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. İsa Karakaş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan şahıslar ise her yerde aranıyor.

29 Aralık 2020 Salı 10:46