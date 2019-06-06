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Afgan çoban kayalıklarda ölü bulundu

Kayseri’de çobanlık yapan Afganistan uyruklu bir mülteci, kayalık alanda ölü bulundu. 

Afgan çoban kayalıklarda ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Talas ilçesine bağlı Zincidere Mahallesinde meydana geldi. Çobanlık yapan Afganistan uyruklu Mehmed N. (35), hayvanlarını otlatmak için sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde hayvanlarla beraber eve dönmeyince, hayvan sahipleri ve yakınları tarafından aranmaya başlanan Mehmed N.’nin, gece saat 02.30 sıralarında Çiçekli mevkiinde kayalıklarda cansız bedeni bulundu. Olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri tarafından av tüfeği ile vurulduğu tespit edilen Mehmed N.’nin cansız bedeni, devlet hastanesi morguna kaldırıldı. 

Bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, çobanlık yapan Suriye uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Aralarında çıkan tartışma sonucu Mehmed N.’yi öldürdüğü öne sürülen Suriyeli çoban, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 

İHA

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