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Afrin’den acı haber. Kayserili uzman çavuş şehit oldu. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör hedeflerine yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda Kayserili Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Daha önce de Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit olmuştu. 

Afrin’den acı haber. Kayserili uzman çavuş şehit oldu. 




Afri’nde devam eden harekatın 4. gününde şehit haberleri yürekleri dağladı. Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın acısı taze iken akşam saatlerinde bölgeden bir acı haber daha geldi. Çıkan çatışmada Kayserili Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı da şehit oldu.

Terör örgütleri ile sıcak çatışmalar ise devam ediyor. 
Kayseri Gündem 

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