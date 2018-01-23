Afrin’den acı haber. Kayserili uzman çavuş şehit oldu. 







Afri’nde devam eden harekatın 4. gününde şehit haberleri yürekleri dağladı. Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın acısı taze iken akşam saatlerinde bölgeden bir acı haber daha geldi. Çıkan çatışmada Kayserili Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı da şehit oldu.



Terör örgütleri ile sıcak çatışmalar ise devam ediyor.

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