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Ağabey kardeş birbirini bıçakladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ağabey ile kardeş birbirini bıçakladı. Göğsünden bıçaklanan ağabeyin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi Hilal Caddesi'nda bir ikamette O.A. (26) ile ağabeyi M.A. (39) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda O.A. göğsünden, M.A. ise karnından bıçakla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. O.A. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine, M.A. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



O.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği ikamette inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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