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AĞABEYİNİ BIÇAKLAYAN ZANLIYA 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kayseri’de tartıştığı ağabeyini bıçakla ağır yaralayan ve ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezası alan 18 yaşındaki tutuklu sanık, “Ağabeyim benim canım, kanımdır. Öldürme kastı ile yaralamadım, çok pişmanım” dedi.

AĞABEYİNİ BIÇAKLAYAN ZANLIYA 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen olayda, mağdur M.E., olaydan yaklaşık 6 ay önce öz annesini yanına aldı. Bu duruma üzülen F.E., annesinin eve geri dönmesi için ağabeyi M.E. ile sürekli konuştur. Olay günü telefonda tartışan ikili, daha sonra buluştu. M.E. ile F.E. arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce, F.E. yanında bulunan bıçak ile ağabeyi M.E.’yi ağır yaraladı. M.E. hastaneye kaldırılırken, F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık F.E.(18) Ankara Sincan L Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edilirken, mağdur M.E. ve sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.
Tutuklu sanık F.E. mahkemede, “Ağabeyim benim canım kanımdır. Öldürme kastı ile yaralamadım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, çok pişmanım. Bir daha böyle bir şey ile karşınıza çıkmayacağım” dedi. Mağdur M.E. ise kardeşi ile telefonda tartıştıklarını, daha sonra yüz yüze görüşmede kavga çıktığını ve kardeşinin kendisini bıçakladığını söyledi.
4 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.E.’ye ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İHA

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