AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ŞAHIS TUTUKLANDI

Beyazşehir Mahallesi'nde borç yüzünden çıkan tartışmada av tüfeği ile ağabeyini öldüren ve polise teslim olan K.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen K.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bingöl'de sözleşmeli er olduğu öğrenilen ve Kayseri'ye bayram iznine gelen K.Ç, ağabeyi Abdulkadir Ç'den, bir süre önce borç verdiği 160 bin lirayı istemişti.



K.Ç.'nin ifadesinde ağabeyinin çeşitli bankalardan kendisine kredi çektirdiğini ve zamanında taksitleri ödemediğini, konuşmak için gittiğinde de kendisine hakaretler ederek küfür ettiğini, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.



Tartışan kardeşlerden K.Ç, otomobilin bagajından aldığı av tüfeğiyle ağabeyine ateş etmiş, Abdulkadir Ç, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

