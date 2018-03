AHUDER avukatına FETÖ’den 8 yıl 9 ay hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Süleyman G. ile tutuksuz sanık Sibel G. ve sanıkların avukatı hazır bulundu.

Tutuklu sanık avukat Süleyman G., by lock kullanmadığını belirterek, “By lock kayıtlarını ve içeriklerini kabul etmiyorum. Allah’ın izniyle bu can bu bedende olduğu sürece vatana, milletime tek kelime çıkmaz” dedi. Tutuksuz sanık avukat Sibel G. ise “Allah şahidimdir ki by lock indirmedim, kullanmadım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Süleyman G.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Sibel G.’ye de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.





İtirafçı olan sanık avukata da 1 yıl 10 ay hapis

Öte yandan aynı mahkemede başka dosyada tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan AHUDER üyesi sanık avukat Mahmut A. “Bu dosya kapansa dahi devletimizin yanında olup, her türlü bilgileri vermeye hazırım. Pişmanım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Mahmut A.’ya ‘silahlı terör örgütü üye olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, bu cezayı da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

