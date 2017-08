AHUDER davasında iki tahliye

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Burhaniye Kapalı Cezaevi’nden jandarma eşliğinde duruşma salonunda, tutuklu sanıklar Bekir Sıddık Ç., Ali Osman T. duruşma salonunda, Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu sanıklar Ahmet Kemal G., Hakan Ö., Necati C. ve tutuklu sanık Sibel G. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Tutuklu sanıklar Bekir Sıddık Ç., Ali Osman T.’nin davaları da bu dosya ile birleştirildi.

Tutuksuz sanıklar Ahmet Ö., Ela Ç.D., Erhan B., Fatih Ö., Hakan B., Halil İbrahim A., İbrahim B., Kadir C., Mustafa S., Oğuz H., Selim B., Mahmut A. ve İsmail Y. de duruşma salonunda hazır bulundu.

Davanın üçüncü celsesi 15 Ağustos’ta başladı ve iki gün sürdü.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıklardan Necati C. ve Sibel G.’nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı Kasım ayına erteledi.