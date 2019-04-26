Akıl sağlığı araştırılan profesör 2 ay boyunca banyo yapmamış Kayseri’de yasak aşk yaşadığı kadını bıçaklayarak ağır yaralayan ve ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu yargılanan ve ceza ehliyetinin olup, olmadığının tespiti için Adli Tıp’a sevk edilen profesör doktorun, akıl sağlığının yerinde olduğu ortaya çıktı. Profesörün cezaevinde 2 ay banyo yapmadığı da öğrenildi.

26 Nisan 2019 Cuma 15:30