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Akkışla’da şüpheli bebek ölümü

Kayseri’nin Akkışla ilçesinde, bir aylık bebek yatağında ölü bulundu.

Akkışla’da şüpheli bebek ölümü
Edinilen bilgiye göre, anne Hüsne Göktürk (28), Ortaköy Mahallesi'ndeki evinde sabaha karşı 1 aylık oğlu Koray Göktürk'ü emzirdikten sonra uyutarak yatağına bıraktı. Göktürk, daha sonra eşi Ahmet Göktürk (35) ve bebeğiyle aynı odada uyudu.
Bebeğe bakmak üzere yatak odasına dönen Hüsne Göktürk, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.
Eve gelen jandarma ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebeğin cenazesi, Kayseri Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA
 
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