Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Akrabaların ‘su kavgası’ davasında karar çıktı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde akraba olan iki grubun çeşmede koyunları sulatma yüzünden çıkan tüfekli, bıçaklı, sopalı kavga sonrası açılan 1’i tutuklu 6 sanıklı davada karar çıktı. Tutuklu sanığa mahkemece ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Akrabaların ‘su kavgası’ davasında karar çıktı

Sarıoğlan ilçesi Bakarcak Mahallesi’nde Eylül 2018’de meydana gelen olayda çeşmede subaşında koyunları sulatma yüzünden çıkan tartışma, akraba olan iki grup arasında tüfekli, bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. D.V., H.Y.’yi tüfekle ağır yaralarken, İ.D., D.D. ve Ş.D. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandılar. D.V. ile H.H.V. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık D.V.(40), tutuksuz sanıklar H.H.V.(38), B.V.(65), hem şikayetçi hem sanıklar Ş.D.(42) ve H.Y.(38) ile mağdurlar kadın İ.D.(72) ile Ö.D.(50) ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Y.V. ile müşteki D.D. ise askerde oldukları için duruşmaya katılmadılar. Tutuklu sanık D.V. ilk görülen celsede olayı şöyle anlatmıştı: “Köy çeşmesinde iki su gözü var. Birisi bize ait, diğeri köye ait. Bizim su gözüne hortum takılı ve 100 metre aşağı koyduk, orada suluyorduk, Çobanımıza, Ş.D. ile H.Y. ‘burada hayvan otlatamazsın, sulayamazsın’ demişler. Biz de gittik, babam B.V., Ş.D.’nin annesi İ.D.’yi arayarak, oğlunun subaşında çobanımızı tehdit ettiğini söyledi. Biz gider gitmez H.Y. yanındaki bıçağı çıkararak bize saldırdı, taş atmaya başladılar. Bende karavandaki tüfeği alarak 1 el havaya, 1 el de hedef gözetmeksizin ateş ettim, yere düştü, yanına gidip bıçağı aldım.”
Tüm sanıklara karar verileceği uyarısı ile son sözleri soruldu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık D.V.’ye ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis, tutuksuz sanıklar H.H.V.’ye ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 9 ay, B.V.’ye ise 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hem şikayetçi hem sanık olan H.Y.(38) ve askerdeki Y.V.’ye 2 bin 240 TL adli para cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme hem şikayetçi hem sanık Ş.D.(42)’ye ise verdiği 2 bin 240 TL adli para cezasını ise sabıkalı olduğu gerekçesiyle ertelemedi.

Karar sonrası adliye koridorunda karara tepki gösteren sanık yakınları tarafından çıkarılan gerginliği ve arbedeyi polis ekipleri büyümeden önledi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSarıoğlançeşmeKavgaDava
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.