Akrabaların ‘su kavgası’ davasında karar çıktı

Sarıoğlan ilçesi Bakarcak Mahallesi’nde Eylül 2018’de meydana gelen olayda çeşmede subaşında koyunları sulatma yüzünden çıkan tartışma, akraba olan iki grup arasında tüfekli, bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. D.V., H.Y.’yi tüfekle ağır yaralarken, İ.D., D.D. ve Ş.D. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandılar. D.V. ile H.H.V. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık D.V.(40), tutuksuz sanıklar H.H.V.(38), B.V.(65), hem şikayetçi hem sanıklar Ş.D.(42) ve H.Y.(38) ile mağdurlar kadın İ.D.(72) ile Ö.D.(50) ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Y.V. ile müşteki D.D. ise askerde oldukları için duruşmaya katılmadılar. Tutuklu sanık D.V. ilk görülen celsede olayı şöyle anlatmıştı: “Köy çeşmesinde iki su gözü var. Birisi bize ait, diğeri köye ait. Bizim su gözüne hortum takılı ve 100 metre aşağı koyduk, orada suluyorduk, Çobanımıza, Ş.D. ile H.Y. ‘burada hayvan otlatamazsın, sulayamazsın’ demişler. Biz de gittik, babam B.V., Ş.D.’nin annesi İ.D.’yi arayarak, oğlunun subaşında çobanımızı tehdit ettiğini söyledi. Biz gider gitmez H.Y. yanındaki bıçağı çıkararak bize saldırdı, taş atmaya başladılar. Bende karavandaki tüfeği alarak 1 el havaya, 1 el de hedef gözetmeksizin ateş ettim, yere düştü, yanına gidip bıçağı aldım.”

Tüm sanıklara karar verileceği uyarısı ile son sözleri soruldu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık D.V.’ye ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis, tutuksuz sanıklar H.H.V.’ye ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 9 ay, B.V.’ye ise 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hem şikayetçi hem sanık olan H.Y.(38) ve askerdeki Y.V.’ye 2 bin 240 TL adli para cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme hem şikayetçi hem sanık Ş.D.(42)’ye ise verdiği 2 bin 240 TL adli para cezasını ise sabıkalı olduğu gerekçesiyle ertelemedi.



Karar sonrası adliye koridorunda karara tepki gösteren sanık yakınları tarafından çıkarılan gerginliği ve arbedeyi polis ekipleri büyümeden önledi.

