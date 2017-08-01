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Akşam eşini bıçakladı, gece intihar etti

Kayseri'de dün akşam saatlerinde eşini bıçaklayan şahıs, 'Kızım oyuna geldim, hakkını helal et' diye not bırakarak intihar etti.

Akşam eşini bıçakladı, gece intihar etti
Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, B.Ü. (52), evde çıkan tartışma sonrası eşi K.Ü.'yü (51) göğüsünden bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.Ü., burada tedavi altına alındı. Olayın ardından gece saatlerinde Sahabiye Mahallesi Bor Sokak üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda B.Ü., ekmek bıçağını kalbine saplayarak intihar etti. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan B.Ü.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.Ü.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna konulurken, olayın meydana geldiği yerde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde B.Ü.'nün 'Kızım oyuna geldim, hakkını helal et' şeklinde not bıraktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

İHA

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