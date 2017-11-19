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Alacak verecek kavgası kanlı bitti 

Fevzi Çakmak Mahallesinde alacak verecek meselesinden olduğu öne sürülen kavgada 1 kişi ayağından bıçaklanarak yaralandı. 

Alacak verecek kavgası kanlı bitti 

Edinilen bilgiye göre bir inşaatta gerçekleşen olayda, iddiaya göre M.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A. arkadaşı tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı M.A.’ yı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Sevisine kaldırdı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ismi öğrenilemeyen şahısın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İHA

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