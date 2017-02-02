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Alıkonulduğu evden iple sarkarak kurtuldu

Kayseri'de inşaat isçisi, banka kartlarının şifresini öğrenmek amacıyla kendisini evinde 2 gün alıkoyduklarını öne sürdüğü 4 şüpheliyi, 3. kat balkonundan ip sarkıtarak kurtulduktan sonra polise yakalattı.

Alıkonulduğu evden iple sarkarak kurtuldu

İzmir'de yaşayan S.Ç, Kayseri Mimarsinan Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katında bulunan dairesini kontrol etmek için kente geldi.

Evine ulaştıktan bir süre sonra çalan kapıyı açan S.Ç, içeri giren biri kadın 4 kişi tarafından alıkonuldu.

Banka kartlarının şifresini isteyen, vermediği için 4 kişi tarafından darbedildiğini öne süren S.Ç, 2 gün alıkonulduğu evinden, balkon demirine bağladığı iple alt kata sarkarak komşusuna sığındı.

S.Ç'nin durumu polise bildirme üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, mağdurun banka kartlarını, 2 cep telefonunu ve 116 lirasını aldığı iddia edilen K.E, B.S, Ş.E.Y. ve F.V'yi başka bir evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
AA

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