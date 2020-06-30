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Alperen’in katili su kuyusunda yakalandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen şahıs su kuyusunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda işsiz olduğu öğrenilen Harun S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü. Harun S. daha sonra boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harun S.'nin olabileceği tüm yerleri didik didik aradı. Ekipler, günler sonra Harun S.'yi kullanılmayan bir evin su kuyusunda yakalayarak gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Harun S.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
 

İHA

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