Ambulans Şoförü Ağabeyini Tüfekle Vuran Sanık Tutuklandı

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuksuz sanık C.B. ile mağdur O.B. ve avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık C.B. mahkemede “Ağabeyim ile bir kırgınlık vardı. Cankurtaran ve özel ambulans şirketim var. Ağabeyim O.B. de aynı işi yapar. Kız kardeşim adına şirketten benim kartım ile işlerimi sekteye uğrattı. Olay günü tesadüfen karşılaştık, aracı durdurup yan tarafa doğru hedef almadan sıktım. Korkutmak için ateş ettim, şuurumu kaybettim, pişmanım” dedi.

Mağdur O.B. ise yaz aylarında başından geçen olayı şöyle anlattı: “Olay günü ben Erciyes Üniversitesi’nden hastayı alıp Malatya’ya götürürken kardeşim C.B. art arda iki defa aradı açmadım, üçüncü defa açtığımda sinkaflı küfür ederek ‘neredesin lan, geliyorum’ diyerek bağırdı. Ben Malatya’ya hastayı bırakıp döndükten sonra, sanık bizim köye gidip benim Malatya’ya hasta götürdüğümü öğrenmiş. Beni 4-5 saat Malatya yolunda beklemiş, tesadüf dediği yalandır. Kayseri-Malatya karayolunda 120 km hızla bir araç önüme geçti. 38 HV 922 plakalı kardeşimin aracı olduğunu gördüm. Kardeş kardeşe sıkmaz diye bekledim. Araç ile önümü kesti ve tüfekle hiçbir şey söylemeden kafama doğru sıktı. Ben yere eğildim, geri vites yapıp, kanlar içerisinde oradan kaçtım. Sanıktan şikayetçiyim. Ayrıca sanığın iki oğlunun ‘babamız hapse girerse yarım kalan işi biz tamamlarız’ dediklerini de duydum, koruma istiyorum.”

Mahkeme heyeti duruşmaya gelmeyen tanığın zorla getirilmesine ve suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle tutuksuz sanık C.B.’nin ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

