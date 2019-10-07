Anadolu Farm Kurucusu: “Parayı ödemek için elimden geleni yaptım” Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddia edilen merkezi Kayseri’de olan Anadolu Farm operasyonu kapsamında 4’ü tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu Farm’ın kurucusu tutuklu sanık İsa Karademir, “ Parayı ödemek için elimden geleni yaptım ama hep engel çıktı, dolandırma kastım yoktu” dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 13:39