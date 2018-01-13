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ANAHTARI İÇERİDE UNUTTU, EVE GİRMEK İSTERKEN BALKONDAN DÜŞTÜ

Kayseri’de evinin anahtarını içeride unutan bir kişi, eve balkondan girmek isterken düşerek yaralandı.

ANAHTARI İÇERİDE UNUTTU, EVE GİRMEK İSTERKEN BALKONDAN DÜŞTÜ
Olay, Yenişehir Mahallesi Hakim Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anahtarını evde unutan Mustafa K. (18) eve girebilmek için alt komşusunun balkonundan geçmek istedi. Balkondan evine girmek isterken dengesini kaybeden Mustafa K. 1’inci kattaki balkondan düşerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Mustafa K.’yı Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Mustafa K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

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