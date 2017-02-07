Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ankara-Kayseri karayolunda kamyon yan yattı

Ankara-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında su tesisat malzemesi dolu kamyon yan yattı.

Ankara-Kayseri karayolunda kamyon yan yattı
Alınan bilgiye göre, Ankara-Kayseri karayolu 10. kilometrede meydana gelen kazada A.Ö. yönetimindeki 38 YP 701 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Kamyonda yüklü su tesisat malzemeleri kaza sonrası karayoluna saçılırken bölge trafik ekipleri karayolu üzerinde güvenlik tedbirleri aldı. Yaralının olmadığı kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.