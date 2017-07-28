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Ankara-Kayseri karayolunda kaza: 6 yaralı

Ankara-Kayseri karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ankara-Kayseri karayolunda kaza: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre Ankara’dan Kayseri istikametine seyir halindeki H.Ç., yönetimindeki otomobil, Akpınar İlçesi Hamit mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

Olay yerinde Jandarma ve ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralanan Y.Ç., A.S.,N.S.,Y.U.,H.Ç.,Ü.Ç., Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların vücutlarının farklı bölgelerinde kırıklar olduğu tespit edilirken yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İHA

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