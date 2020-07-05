Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anne 3 haftalık çocuğunu boğarak öldürdü

Kayseri’de üvey babanın 3 yaşındaki Alperen’i boğarak öldürdüğü Pınarbaşı ilçesinde bu kez anne, 3 haftalık kız bebeğini boğarak öldürdü.

Anne 3 haftalık çocuğunu boğarak öldürdü

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi'nde sabah meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ayşe B., babasının evinde kaldığı sırada 3 hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek’i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı. Bebeğin ölmediğini fark eden anne Ayşe B., küçük Melek’i boğazını sıkarak öldürdükten sonra yan odada kalan babasına haber verdi.

Babanın ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri küçük Melek’in hayatını kaybettiğini belirlerken, anne Ayşe B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilaç kullanan anne Ayşe B.’nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerPınarbaşı Ilçesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.