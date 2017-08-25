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Anne ve oğlu uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Kayseri'de Narkotik polisi ve Yunus timlerinin ortak operasyonunda 54 yaşındaki anne G.U. ve 22 yaşındaki oğlu A.U.'nun yapılan üst aramasında satışa hazır 21 parça olan 71.50 gram esrar ele geçirildi.

Anne ve oğlu uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yunus timlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak operasyon yaptığı öğrenildi. Yapılan operasyonda yakalanan şahıslardan 54 yaşındaki G.U. ve 22 yaşındaki oğlu A.U.'nun yapılan üst aramasında satışa hazır 21 parça halinde toplam ağırlığı 71.50 gram olan esrar maddesi ele geçirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan anne ve oğlu hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.
 

İHA

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