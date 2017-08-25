Anne ve oğlu uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yunus timlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak operasyon yaptığı öğrenildi. Yapılan operasyonda yakalanan şahıslardan 54 yaşındaki G.U. ve 22 yaşındaki oğlu A.U.'nun yapılan üst aramasında satışa hazır 21 parça halinde toplam ağırlığı 71.50 gram olan esrar maddesi ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan anne ve oğlu hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.



İHA