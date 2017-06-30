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Anne ve oğlu uyuşturucudan gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 2,85 gram eroin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili anne ve oğlu gözaltına alındı.

Anne ve oğlu uyuşturucudan gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından yapılan çalışmalarda M.Ç. (28), A.F.Ş. (27), H.K. (34), H.İ. (21), F.İ. (47) yakalandı. Şahısların yapılan üst ve ev aramalarında toplam daralı ağırlığı 2.85 gram gelen 5 parça halinde satışa hazır vaziyette uyuşturucu maddelerden eroin maddesi ve bu maddenin satışında kullanılan 1 adet rulo halinde aliminyum folyo ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. Şahıslardan M.Ç. (28), A.F.Ş. (27), H.K. (34) isimli şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak salıverildiği öğrenilirken, H.İ. (21) ile annesi F.İ. (47) 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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