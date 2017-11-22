ANNESiNE BAKMADIĞI iÇiN ABiSiNi ÖLDÜRMÜŞTÜ MÜEBBET ALDI

9 Temmuz 2017’de Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana gelen olayda E.K.(50) ile ağabeyi emekli polis memuru M.K.(56) arasında tartışma çıktı. E.K. yanında bulunan ekmek bıçağı ile ağabeyi M.K.’yi göğsünden yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.K., yaklaşık 20 gün sonra yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. E.K. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık E.K. ve avukatlar hazır bulundu.



Sanık E.K. mahkemede önceki celse cinayeti ağlayarak şöyle anlatmıştı: “M.K. ağabeyim olur, aramızda hiçbir husumet yoktu. Annem, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatalak olarak kalıyordu, ben de yanında refakatçi kalıyordum. Ağabeyim Mersin’de oturuyordu ama olay günü Kayseri’deydi. Pazar günü sabah sekizden akşam beşe kadar benim görevim vardı, ağabeyime söyledim, o gün o refakatçiydi. Ben işim bittikten sonra eve gelip dinleniyordum. Ağabeyim kızımı aramış, kızım beni kaldırdı, ‘amcam hastaneden ayrılıyormuş, babaannemi orada birisine bırakmış’ dedi. Ben de ağabeyim M.K.’yi arayarak annemi bırakıp nereye gittiğini sordum. O da bana ‘şerefsiz sen bana hesap mı soruyorsun?’ diyerek kızdı. ‘Bu kimin annesi’ dedim bana ‘seni gebertirim, senin annen, benim değil’ dedi. Ben de beklemesini söyleyerek, gelip konuşacağımı belirttim. Ben arabayı park ettim, araçtan çıktıktan sonra üzerime yürüdü, yumruklaşma oldu. Elindeki telefonu ben silah zannettim. Korktum, itişme oldu, ben kafasına doğru vurdum, o yere düşünce ben kaçtım. Tekrar 112’yi arayarak yanına gittim, ambulansa bindirdik. Bana ‘seni geberteceğim’ deyince ben de tedbir amaçlı bıçağı yanıma almıştım. Polis olduğu için silahının olduğunu biliyordum. O ara bıçağın elimde olduğunu dahi unutmuşum, kafasına doğru vurdum.”



Olaya ilişkin görüntüler mahkemede izlenmiş, sanığa bu görüntüle sorulduğunda, sanık E.K. ‘Korkudan ne yaptığımı bilmiyordum’ diyerek ağlamıştı.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın ‘kardeşini kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan E.K., "Keşke bunlar yaşanmasaydı. Çok pişmanım, ağabeyimi öldürmek istemedim" dedi.



Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.K.'ye 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

İHA