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ANNESİNİ TEHDİT EDEN ŞAHSA 2 YIL HAPİS

Kayseri’de öz annesini bıçakla tehdit ederek para isteyen ve tiner bağımlısı olduğunu söyleyen 30 yaşındaki tutuksuz sanığa 2 yıl hapis cezası verildi. Aile Bakanlığı da davaya katıldı

ANNESİNİ TEHDİT EDEN ŞAHSA 2 YIL HAPİS
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık E.A.(26), şikayetçi annesi İ.A.(43) ve avukatlar hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu.
Tutuksuz sanık E.A. mahkemede savunmasında “Ben tiner bağımlısıyım. Olay günü tiner kullanmıştım, annemden para istedim, vermedi. Bıçağı alıp kendime zarar vereceğimi, kendimi öldüreceğimi söyledim. Annemi tehdit edip, gasp etmedim” dedi.
Sanığın şikayetçi annesi İ.A. ise oğlunun sürekli kendisini tehdit ettiğini belirterek, “Tiner kullanır ve beni sürekli tehdit eder. 16 yıldır bunun sıkıntısını çekiyorum. Evde kızım ve diğer oğlum da var. O gün para vermedim diye kanepeyi yaktı. Para isteyerek bıçak çekti, ‘sizi de, kendimi de öldürürüm’ dedi. Oğlumdan şikayetçiyim” diye konuştu.
Sanığın 22 yaşındaki kardeşi F.A. da tanık olarak dinlenerek, “Para istedi, bizi ve evi de yakacağını söyledi. 2 ağabeyim de cezaevinde” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık E.A.’ya ‘silahla tehdit’ suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Sanık E.A. karar sonrası ‘Bir daha yaşadığımı bile bilemeyecekler’ dedi.
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