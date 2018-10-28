Arabasını Notersiz Sattı, Ceza Gelince, 'Arabam Çalındı’ İhbarında Bulundu

Edinilen bilgiye göre, İncesu İlçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'nde bulunan H.G. 38 KV 682 plakalı otomobilinin evin önünden çalındığı ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde aracın Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasına karıştığı ve cezai işlem uygulandığı belirlendi.



İncesu Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmalarda aracın 4 kişiye noter satışı olmadan satıldığını belirledi. Aracı H.G.'den Nisan 2018 tarihinde noter satışı olmadan aldığını ifade eden A.P., "Paranın bir kısmını peşin verdim. Noter satışı olduktan sonra geriye kalan kısmı verecektim ama H.G.'ye bir türlü ulaşamadım" şeklinde ifade verdi.



Yapılan incelemelerden sonra 38 KV 682 plakalı aracın sahibi H.G.'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle ceza kağıdı geldiği ve bu nedenle çalıntı ihbarında bulunduğu tespit edildi. Yetkililer, H.G. hakkında 'Suç uydurma' suçundan dolayı işlem başlatıldığını bildirdi.



