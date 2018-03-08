Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Araç aramasında ruhsatsız silah ve uyuşturucu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri tarafından iki araçta yapılan aramada, ruhsatsız silah ve pompalı tüfekle birlikte, sigara kağıdına sarılı uyuşturucu yakalandı.

Araç aramasında ruhsatsız silah ve uyuşturucu yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri tarafından, Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesinde yapılan 38 RR 589 ve 34 VB 5161 plakalı araçlarda yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mermi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet pala ve sigara kağıdına sarılı vaziyette uyuşturucu yakalandı. Araç sürücüleri S.Ç. ve M.D.’nin emniyette yapılan sorgulamasının ardından; daha önce hakkında 6 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen M.D. tutuklandı; S.Ç. ise salıverildi. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.