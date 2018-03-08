Araç aramasında ruhsatsız silah ve uyuşturucu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri tarafından, Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesinde yapılan 38 RR 589 ve 34 VB 5161 plakalı araçlarda yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mermi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet pala ve sigara kağıdına sarılı vaziyette uyuşturucu yakalandı. Araç sürücüleri S.Ç. ve M.D.’nin emniyette yapılan sorgulamasının ardından; daha önce hakkında 6 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen M.D. tutuklandı; S.Ç. ise salıverildi.

İHA