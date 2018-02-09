ARAÇ KANALA UÇTU

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Eligüzel Sokak'ta meydana gelen olayda, virajı alamayan ve direksiyon hakimiyeti kaybolan bir araç beton bariyerleri yıkarak kanala uçtu. Meydana gelen kazada sürücü kendi imkanları ile çıktı.Meraklı vatandaşlar kanala düşen otomobili görmeye çalışırken, olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.