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ARAÇ ZULASINDA 10 KG ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan aracın ön silecek kısmına ve stepnesine zulalanmış vaziyette paketler halinde toplamda 10 kilo  esrar ele geçirildi.

ARAÇ ZULASINDA 10 KG ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

16 Ksım 2021 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmalarda bir şahsın doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine, kullanmış olduğu araç tespit edilerek şahıs yakalanmış olup, yapılan aramada, aracın ön silecek kısmına ve stepnesine zulalanmış vaziyette paketler halinde toplamda 10 kilo  esrar ele geçirilmiştir. Yakalanan bir şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınmıştır.
 

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
EmniyetEsrar
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