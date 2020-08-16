Aracın hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Yahyalı yolu İlyaslı Mahallesi girişinde meydana gelen kazada 38 J 0948 plakalı otomobil ile 81 EH 225 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Akif Karabulut’un kullandığı 38 J 0948 plakalı otomobil hurda yığınına döndü. Kazada Melek Karabulut ile Aşık Karabulut hayatını kaybederken, Ravza Karabulut ve Ali Kemanioğlu ağır yaralandı.







Yaralılar yapılan ihbar sonrasında Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, aracın gaz tankının yerinden çıkması nedeniyle jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili işlem başlattı.







