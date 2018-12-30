Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aracın Ön Sileceklerinden Uyuşturucu Fışkırdı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda bir aracın silecek kısmında ve yedek lastiğinde toplam 46 kilo 303 gram esrar maddesi ile 43 bin 900 adet captagon hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya-Kayseri karayolunda operasyon yapıldı. Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu nakleden şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir araçta narkotik köpeğinin de yardımı ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın arka tampon, ön silecek kısımlarında ve yedek lastik kısmına gizlenmiş 46 kilo 303 gram sıkıştırılmış takoz olarak tabir edilen esrar maddesi ile 46 parçaya bölünmüş 43 bin 900 adet captagon hap ele geçirildi. Araçta bulunan A.H. (46) ve R.D. (18) gözaltına alınırken, zanlılar hakkında "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan işlem başlatıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
OperasyonNarkotikGözlatıUyuşturucu KullanmakUyuşturucu TicaretiUyuşturucuAsayişHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.