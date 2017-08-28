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Araçlar kaza yaptı, çocuklar ağladı

Kayseri'de üç aracın karıştığı trafik kazasında, otomobilin içinde bulunan küçük çocuklar korkudan ağladı.

Araçlar kaza yaptı, çocuklar ağladı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan Bulvarı ile Sümer Üst Geçit kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 19 TT 224, 50 EE 699 ve 60 PA 995 plakalı otomobillerin çarpıştığı öğrenildi.





Çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje çıkarken, vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulanslar sevk edildi.

112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçlarda bulunanların kazadan yara almadan kurtulduğu belirlenirken, araçlardan çıkan küçük çocuklar korkudan ağladı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

İHA

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