Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Araçta çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde araçta meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile fazla büyümeden söndürüldü.

Araçta çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı Galericiler Sitesi'nde meydana gelen olayda park halindeki 50 NE 868 plakalı araç nedeni henüz bilinemeyen sebepten dolayı alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yapmış olduğu müdahaleler sonrası yangın büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemlerini alarak incelemelerde bulundu.

Araçta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.