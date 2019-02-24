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Araçta Sıkışan Sürücü Hayatını Kaybetti

Kayseri'de dün gece meydana gelen trafik kazasında, araçta sıkışan ve 112 ekiplerinin kurtarma çalışmaları sırasında kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştığı sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde Komando Caddesi'nde S.D.'nin kullandığı 34 VK 0831 plakalı otomobil ile E.B.'nin kullandığı 25 DR 312 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 25 DR 312 plakalı otomobilde sıkışan E.B.'nin kalp atışının zayıf olduğunu belirleyen 112 ekipleri, kurtarma çalışmaları devam ederken sürücüyü hayatta tutmak için kalp masajı yaptı. Yaklaşık 20 dakika süren kurtarma çalışmalarında kalp masajına devam eden 112 ekipleri, sürücünün ambulansa konulmasına kadar kalp masajına devam etti.

Ağır yaralı olan E.B. kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybederken, 34 VK 0831 plakalı araçta yaralanan S.D. ve yanındaki G.D.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu, kaza ile ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.
 

İHA

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