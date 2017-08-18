Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aranan 515 şahıstan 119'u tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda aranan 515 şahıs hakkında işlem yapılırken, şahıslardan 119'u tutuklandı.

Aranan 515 şahıstan 119'u tutuklandı
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda haklarında yakalama ve UYAP araması bulunan 515 şahsın yakalandığı öğrenildi. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 119'unun tutuklandığı bildirildi.
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan bir başka çalışmada ise kayıp müracaatı bulunan 107 şahıstan 95'inin bulunduğu ve 12 kayıp şahsın aranması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.