Aranan 575 Şahıs Yakalandı, Fuhuş Yapılan 12 Ev Kapatıldı

Edinilen bilgiye göre belirtilen tarihler arasında Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar Kayseri Valiliği tarafından açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada Cinayet Büro Amirliği tarafından 1 ay içerisinde 3’ü kasten öldürme, 1’i kasten yaralama, 1’i intihar olayı olmak üzere işlem yapılan 5 olayda yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. Meydana gelen olaylar ile ilgili 2 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 4’ü yağma, 1’i 6136 SKM, 1’i şantaj, 1’i görevi yaptırmamak için direnme olayı olmak üzere işlem yapılan 7 olayda 21 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Ahlak Büro Amirliği'nce 1’i cinsel saldırı, 3’ü kumar oynanması için yer ve imkân sağlama olayı olmak üzere toplam 4 olaya adli işlem, ayrıca 17 fuhuş olayına ise idari işlem yapıldı. Olaylarla ilgili yakalanan 47 şahıstan 2’si tutuklanmış olup, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev hakkında da ilgili komisyonca kapatılma kararı verildi. Hırsızlık Büro Amirliğince 9’u ikametten hırsızlık, 3’ü işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 3’ü otodan hırsızlık, 21’i açıktan hırsızlık, 1’i hayvan hırsızlığı olayı olmak üzere işlem yapılan 37 olayda yakalanan 29 şahıstan 16’sı tutuklandı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 6'sı oto, 6’sı motosiklet hırsızlığı olmak üzere meydana gelen 12 olayda kentten ve il dışından çalıntı olan 5 adet oto ile 10 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarda gözaltına alınan 33 şahıstan 5’i tutuklandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda da kentte haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 575 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş olup, yakalanan şahıslardan 156’sı tutuklandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda da 5 dolandırıcılık olayına işlem yapıldı. Olaylarla ilgili yakalanan 6 şahıstan 3’ü tutuklanmış olup, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince de kayıp müracaatı alınan 70 şahıstan 63’ü bulunurken, 7 kayıp şahsın arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

