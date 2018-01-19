Aranan 621 şahıstan 248'i tutuklandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından bir ay içinde yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama ve UYAP araması bulunan 621 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 248'i haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise kayıp müracaatı bulunan 57 kişiden 53'ünün bulunduğu ve 4 kişinin bulunması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.