Aranan Bin 961 Kişi Yakalandı

Kayseri Valiliği'nce İl Jandarma Komutanlığı'nın 2019 yılı faaliyetleri yayınlandı. Jandarma ekipleri tarafından yıl boyunca yapılan faaliyetlerde 3’ü kasten öldürme, 12’si kasten yaralama olayı olmak üzere toplam 15 olayda 22 şüpheli yakalandı. Bunlardan 7’si tutuklanırken 15’i ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 163’ü evden, 73’ü işyeri-kurum, 56’sı bağ, bahçe ve tarladan, 53’ü kablo, 27’si otodan hırsızlık, 43’ü güveni kötüye kullanma, 50’si dolandırıcılık olayı olmak üzere toplam 465 olayda ekipler tarafından yakalanan 647 şüpheliden 93’ü tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında; 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ile 'Kullanmak için Uyuşturucu Madde Satın Almak/Bulundurmak/Kullanmak' suçlarından 125 olayda 233 şüpheli hakkında işlem yapılırken bunlardan 33’ü tutuklandı. Yürütülen operasyonlarda; 6 kilo 538 gram bonzai, 52 bin 242 adet sentetik hap, 28 bin 122 kök kenevir, 37 kilo 238 gram kubar esrar, 1 kilo 844 gram toz esrar, bin 443 adet extacy, 1 kilo 451 gram metamfetamin, 542 adet sikke, 13 adet detektör, 115 tabanca, 136 tüfek, 2 bin 40 adet tabanca mühimmatı, 997 adet tüfek mühimmatı, 9 bin 269 paket sigara ele geçirildi.



Terör ile mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 'PKK/KCK', 'DHKP-C', 'TKPML', 'MKP', 'EL KAİDE', 'DEAŞ' ve 'FETÖ/PDY' Terör Örgütleri suçlarından 63 olayda 82 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şahıslardan 17’si tutuklandı. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 62 şahsın tamamı jandarma ekiplerince bulundu. Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan bin 961 şahıs yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 77 aile hakkında 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhmalinden' işlem yapıldı.



Okullarda eğitimin güvenli ve huzur içinde sağlanması ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önceden tespit edilip müdahale edilmesi amacıyla jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 270 okul ile irtibatı sağlayan Güvenli Eğitim Koordinasyon görevlileri tespit edildi. Okula gönderilmediği veya okula devamı sağlanmadığı tespit edilen çocukların aileleri ile ilgili gerekli yasal işlemler yapılmakta ve gerek görüldüğü durumlarda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden sosyal inceleme talep edildi. Eğitim ve öğretim faaliyeti icra eden okullarda öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik olarak; çocuklara yönelik suçlar, Güvenli İnternet Kullanımı, Madde Bağımlılığı, Medya Okuryazarlığı vb. konularda (155) bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri icra edildi. Vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması maksadıyla okul önleri ve çevreleri, park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları sürekli olarak denetlendi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen emniyet ve asayişin temini maksadıyla yapılan 22, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak okul ve çevrelerinde icra edilen 6 uygulama olayı olmak üzere toplam 28 Türkiye Huzur Güven Uygulamalarında; 76 bin 806 şahıs sorgulandı, 157 aranan şahıs yakalandı. 3 bin 750 adet uyuşturucu hap, 41 gram metamfetamin, 3 adet tabanca, 5 adet av tüfeği ele geçirildi. 23 bin 654 okul servis aracı ile sivil araç denetlendi, 391 umuma açık işyeri kontrol edildi, 528 araca cezai işlem uygulandı. Ekiplerce 175 araç trafikten men edilirken 244 bin 785 TL idari para cezası uygulandı.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler ile birlikte tüm imkânlar kullanılarak her şartta ve zamanda vatandaşların yanında olmaya daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.