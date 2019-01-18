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Aranan Kadınlar Yakalandı

Kayseri'de polis tarafından gözaltına alınan 7 şahıs arasında bulunan Y.Y.'nin kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis cezası, M.P.'nin ise kesinleşmiş 19 yıl 3 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Aranan Kadınlar Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen İldem, Sancaktepe, Bahçelievler Mahallelerinde 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Y.Y. (49), M.P. (48), S.Y., B.Y., G.K., H.P. ve K.G. yakalandı. Yakalanan şahıslardan Y.Y. (49) isimli kadının toplamda 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, M.P. (48) isimli kadının ise toplamda 19 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası ile arandığı tespit edildi. Ayrıca S.Y., B.Y., G.K.'nin çeşitli hırsızlık suçlarından, H.P.'nin (39) ise 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan arandığı tespit edildi. Öte yandan K.G.'nin üzerinden ise 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 10 adet dolu fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 

İHA

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