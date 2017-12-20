Arazide çalınan hayvanlar hayvan pazarında bulundu

Olay, Yahyalı ilçesi Karaköy Mahallesinde meydana geldi. Jandarma ekiplerine, sahibi tarafından araziye otlamaya bırakılan 8 büyükbaş hayvanın kaybolduğu bilgisi verildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda, kaybolan hayvanların, Yozgat ili Boğazlıyan ilçesi hayvan pazarında satılığa çıkarıldığı tespit edildi. Hayvanları satan 3 şüpheliden 2’si yakalanarak gözaltına alındı ve çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 1 firari şüphelinin yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.