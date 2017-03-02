Arkadaş cinayetine 16 yıl hapis 

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık İ.N.G katılmazken, müşteki ve sanık avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatı Sümer Erol, “Sanık içki içtikten sonra kızlara hava atmak için yanında bulundurduğu tabancayı önce havaya sıkıyor. Elinden bırakmadığı tabanca ile aracı düzgün kullanması için C.Y.’yi uyarıyor. Bu esnada silah patlıyor ve C.Y. kafasından vuruluyor. Sanık bu esnada 0.65 promil alkollü. İstemeyerek yaptığını söylese de olay sonrası cesedi bir süre yerde sürükledikten sonra yolun kenarına atmış. Neden polise, jandarmaya, ambulansa haber vermedi. Olay sonrası kanlı elbiselerini yakmış, masumca bir davranış değil” dedi.

Sanığa yakalama kararı

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık İ.N.G.’ye oy çokluğuyla ‘olası kastla adam öldürme’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Sanık hakkında tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkarılacak.

19 Kasım 2015’te 2’si kız 4 arkadaş eğlenmek için Sarız’da bir çiftliğe gitti. Alkol aldıktan sonra araca binen C.Y. ile İ.N.G. ve 2 kız arkadaş seyir halindeki araçta eğlenmeye devam etti. İddiaya göre, İ.N.G. bu sırada yanında bulunan tabancayı camdan çıkararak havaya doğru 5-6 el ateş etti. C.Y. aracı sağa sola doğru kaydırınca, İ.N.G., arkadaşına ‘doğru düzgün kullan’ diye kızdı. İkili tartıştıkları sırada İ.N.G.’nin elindeki tabanca patladı. C.Y. kafasından vuruldu. İ.N.G. ‘hakkında olası kastla adam öldürme’ suçundan dava açıldı. (İHA)