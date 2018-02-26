Arkadaşını yumrukla öldüren sanığa 3 yıl hapis 

Kayseri’nin Sarıoğlan İlçesi’nde 27 Ağustos 2016’da gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre iki arkadaş olan G.B.(38) ile İ.C.(33) bir eğlence mekanında alkol aldı. Eğlenceden çıkan ikiliden G.B. geceye devam etmek istediğini, İ.C. ise ‘çok sarhoş oldun’ diyerek eve gitmelerini söyledi. İkili arasında çıkan kavgada G.B., İ.C.’ye küfür edince İ.C. arkadaşı G.B.’ye yumruk attı. İ.C. daha sonra yere yığılan G.B.’yi aracı ile hastaneye götürdü. G.B. hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, İ.C. tutuklandı. Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılan İ.C. yaklaşık 1 yıl cezaevinde kaldı. Adli Tıp’tan hayatını kaybeden G.B.’nin ‘alkol sebebiyle sinir sistemi boşalması ve solunumun durması’ nedeniyle öldüğüne dair rapor gelince İ.C. tahliye oldu.







Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davada tutuksuz sanık İ.C., ölen G.B.’nin eşi B.B., babası İ.B. ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz sanık İ.C. “Çok pişmanım, yüce adaletinize sığınıyorum” derken, ölen G.B.’nin şikayetçi eşi B.B. ise , “Benim eşimin hiçbir hastalığı yoktu, sanığın cezalandırılmasını istiyorum” dedi.



Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanık hakkında her ne kadar ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılsa da rapor doğrultusunda sanığın ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık İ.C.’ye ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

İHA