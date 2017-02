ASANSÖRLERiMiZ NE KADAR GÜVENLi?

Fener, “Asansörlerin güvenli kullanılmasını sağlama, asansör kazalarını ortadan kaldırma, kazalara bağlı can ve mal kaybını ortadan kaldırma amacıyla, 2008 yılında yayınlanan asansör işletme bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği, yayınlandığı tarihten 3 yıl sonra 2011 yılında yürürlüğe girmiş, en son 2015 yılı haziran ayında geniş revizyona uğrayarak uygulanmaktadır. Bu yönetmelik gerek insan, gerekse yük taşımacılığında kullanılan asansörlerin periyodik kontrollerini zorunlu kılmaktadır. Yerel idareler bu yönetmeliğe bağlı olarak A tipi muayene kuruluşlarından protokol dahilinde hizmet almakta ve asansörlerin güvenli kullanılmasını sağlamak amacıyla periyodik kontrollerini yaparak ilgili yönetmeliğe uygun olup olmadığını tespit etmekle, varsa eksikliklerini tespit ederek, bu eksikliklerinin bertaraf edilmesini sağlamakta, eksikliklerin giderilmemesi durumunda yerel idarelerle paylaşarak, asansörlerin kullanım dışı bırakılmasını sağlamakla, asansörlerin güvenli olup olmadığını belirlenen farklı renklerde etiketlerle ortaya koymakla mükelleftir.” dedi. Bu kapsamda 2011 yılından beri ilimizde tüm asansörler yılda bir defa periyodik kontrole tabi tutulduğunu kaydeden Fener, “Asansörlerin güvenli kullanılmasına yönelik eksiklikler belirlenmiş ve yapılan revizyonlarla asansörlerimiz yönetmeliklere uygun hale getirilmiştir. Asansör işletme bakım ve periyodik kontrol yönetmeliğinde yapılan revizyonlar, geçmiş yıllarda yeşil etiket almasına karşın, güncel yönetmelikleri sağlamadığından dolayı sonraki yıllarda yapılan periyodik kontroller neticesinde kırmızı etiketle işaretlenmiş olabilmektedir.” şeklinde konuştu.Bugün ilimiz genelinde yapılan asansörlerimizin güncel yönetmeliklere göre yapılan periyodik kontrollerde asansörlerin yüzde 10’luk kısmının uygun olmadığını belirten Fener, sözlerini şöyle sürdürdü, “Buna bağlı olarak yüzde 10’luk kısmını kırmızı etiketle işaretlendiği gerçektir. Asansörlerin değişik renklerde etiketlenmesi, tamamen yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlayıp sağlamaması durumuna göre yapılmaktadır. Bir asansör yönetmeliğin tüm şartlarını sağlayabilir ama bir veya birkaç eksiklik olması, verilen sürede bu eksikliklerin giderilmemesi, bu asansörün kırmızı etiketle işaretlenmesi için sebeptir.Geçmişten günümüze asansörlerimizin güvenli kullanılmasına yönelik çok ciddi yol alınmıştır. Buna bağlı olarak asansörlerin kullanılması esnasında meydana gelen kazalarda çok ciddi düşmeler meydana gelmiştir. Yönetmeliklerin revizyonu, ihtimal dahilinde dahi bulunan tüm kusurları ortadan kaldırarak, yüzde 100 güvenli kullanımı amaçlamaktadır. Bu kapsamda zaman içerisinde yönetmelik değişiklikleri olmuş, ihtiyaç dahilinde ileriki zamanlarda da yönetmeliklerde değişiklikleri olması muhtemeldir.”Asansör bakımını üstlenen firmalara ve bina sakinlerine bir takım yaptırımlar uygulanarak insanımızın sağduyulu ve bilinçli hareket etmeye zorlandığını vurgulayan Fener, bu kapsamda yapılan yaptırımların olumlu bulduğunu sözlerine ekledi.Fener, “Asansörlerin güvenli kullanımını sağlama noktasında, yıllarca mücadele etmiş bir kurumun temsilcisi olarak, geçmişte hiç denetimin olmadığı bir zamandan, yılda bir denetim ve kontrol yapıldığı zamana, yönetmeliklerin uygulanmaya konulduğu bir zamana geldik, bu sevindirici bir durum, yapılan denetimleri geçmişi de göz önüne alarak olumlu buluyorum. Burada şunu da ifade etmek gerekiyor, periyodik kontroller kişisel inisiyatifleri, firma taleplerini ve ilgili yerel idarelerden bağımsız olmalı, yönetmelikler tam manasıyla uygulanmalıdır, denetimlerde periyodik kontrol yapan firmadan, firmaya veya periyodik kontrolü gerçekleştiren personelden personele, farklılık içermemelidir.Yapılan tüm bu çalışmalar, hazırlanan yönetmelikler, yapılan periyodik kontroller vatandaşımızın sağlığı, can ve mal güvenliği içindir. Bina yöneticileri ve daire sakinleri bunu bu şekilde kabul etmeli, gerek bir kaza yaşamamaları, gerekse idari bir yaptırımla karşılaşmamaları için periyodik kontrollerini zamanında yaptırmaları, varsa kusurlar verilen yasal süre içerisinde yaptırılmaları, asansörlerinin bakımlarını yetkili bakımcı firmalara yaptırmaları önem arz etmektedir.” diyerek sözlerini noktaladıktan sonra şehrimizin en büyük ilçeleri olan Melikgazi, Kocasinan ve Talas’ta bulunan asansör güvenliği ile ilgili istatistikleri paylaştı.Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği güvensiz asansörlere iliştirilen etikettir.Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün 30 gün süre içinde tespit edilen uygunsuzlukları giderilmez ise kullanım dışı bırakılması amacıyla bağlı bulunduğunuz belediyeye bildirilir ve asansörünüz mühürlenerek kullanıma kapatılır.Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan güvensiz asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren otuz gün sonra yapılır.Takip kontrolünde mümkün olduğunca, söz konusu asansörün yıllık kontrolünü gerçekleştiren uzman kontrol mühendisinin görevlendirilmesi sağlanır.Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren altmış gün sonra yapılır.Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan hafif kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren on iki ay sonra yapılır.Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hiçbir risk taşımayan uygun asansörlere iliştirilen etikettir.