Aşçıyı bıçaklayan sanığa 5 yıl hapis

10 Mayıs'ta Öğretmenevi'nin mutfağında meydana gelen olayda şefi ve aşçısı arasında çıkan husumette, restoran şefi olan tutuklu sanık İ.K. eline geçirdiği bıçak ile restoran aşçısı F.T.'yi bıçakladı. İ.K., hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açılarak, tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık İ.K, hem mağdur, hem sanık F.T ve C.T ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık İ.K. mahkemede savunmasında, "Öğretmenevi'nin restoranında şefim. Olaydan bir hafta öncesinden 230 kişilik sipariş verildi. Ben de restoran aşçısı C.T'ye hazırlanması gerektiğini söyledim ama o bana hazırlayamayacağını söyledi. Siparişi verilen yere, protokol geleceğini ve bizim için sorun oluşturacağını söyledim. Ama siparişi yetiştiremeyeceğini söyledi. Bana küfür etti. C.T., bana 'Dışarı çık seni döveceğim' dedi, ben de 'mutfağa geçelim' dedim. Geçtiğimizde bana arkadan vurdular, kardeşi F.T. ile saldırdılar. Yere düştüm, bıçağı gördüm ve C.T.'ye karşı kendimi savundum. Sonra araya kardeşi F.T. girdi ve arkamdan tuttu, bıçak ona değmiş. F.T.'nin 'vay anam' dediğini duydum, yukarı çıkıp çalışanlara ambulans çağırmalarını istedim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum " diye konuştu.

Hem mağdur, hem de sanık olan C.T. ise "Bana 45 dakika sonra geldi. İ.K. ana avrat sövdü. 10 yıldır demediği kalmadı zaten. 230 siparişi hazırladım ama 30 tane daha yapmamı istedi. Malzeme olmadığını söyledim. 'Niye daha önce söylemedin' dedim. 5-6 kez bıçağı salladı. Sonrasında kardeşim F.T. araya girdi ve onu bıçakladı" derken, mağdur F.T. de "Ben de Öğretmenevi'nde aşçıyım ama mutfaktan çıkmam. İ.K. bıçağı eline almıştı. Ağabeyim C.T. ile kavga ediyordu. Ayırmak için girdim, araya bir baktım. Koltuğumun altından itibaren kesilmiş. Sonrasını hatırlamıyorum. Mağdurum, ağır iş yapamıyorum. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, her ne kadar 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açılsa da tutuklu sanık İ.K 'ya mağdur F.T'ye yönelik 'kasten nitelikli yaralama' suçundan 5 yıl hapis, mağdur C.T.'ye yönelik 'yaralamaya teşebbüs' suçundan ise bin 680 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, sanık İ.K'nin tutuklu geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak sanığı tahliye etti. Mahkeme heyeti, C.T. ve F.T. hakkında açılan davayı ise düşürdü.