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Aşırı hızlı araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı

Kayseri'de aşırı hızlı bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpınca ikisi de takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar kazanın nasıl olduğunu anlamayınca şaşkına döndü. 

Aşırı hızlı araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı

Kaza, Talas ilçesinde bulunan Şehit Komandolar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi istikametine giden Soner P. yönetimindeki 38 D 9700 plakalı araç, kırmızı ışıkta bekleyen Muhammet Ö. yönetimindeki 38 DB 960 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobil de takla atarak durabildi. Kazada Muhammet Ö., Soner P. ve 38 D 9700 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayı görüp gelen vatandaşlar da karşı şeritte takla atan otomobilleri görünce kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadı. 
Otomobiller çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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